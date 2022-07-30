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В Николаеве прозвучали взрывы

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Николаев, Суббота 30 июля 2022 20:39
В Николаеве прозвучали взрывы Фото: в Николаеве прозвучали взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В субботу, 30 июля, вечером в Николаеве были слышны взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "НикВести".

Более детальных подробностей о взрывах местные власти пока не сообщали. Жителям города и области необходимо пройти в укрытие.

Стоит заметить, что проводить фото- и видеосъемку места происшествия строго запрещено.

Напомним, сегодня днем российские военные обстреляли район ХТЗ в Харькове.

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