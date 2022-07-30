В Николаеве прозвучали взрывы

В субботу, 30 июля, вечером в Николаеве были слышны взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "НикВести".

Более детальных подробностей о взрывах местные власти пока не сообщали. Жителям города и области необходимо пройти в укрытие. Стоит заметить, что проводить фото- и видеосъемку места происшествия строго запрещено.