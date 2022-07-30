У Миколаєві пролунали вибухи
Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
В суботу, 30 липня, увечері в Миколаєві були чутні вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "НикВести".
Більш детальних подробиць про вибухи місцева влада поки не повідомляла. Жителям міста і області необхідно пройти в укриття.
Варто зауважити, що проводити фото- і відеозйомку місця події суворо заборонено.
Нагадаємо, сьогодні вдень російські військові обстріляли район ХТЗ у Харкові.
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