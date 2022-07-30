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У Миколаєві пролунали вибухи

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Миколаїв, Субота 30 липня 2022 20:39
У Миколаєві пролунали вибухи Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В суботу, 30 липня, увечері в Миколаєві були чутні вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "НикВести".

Більш детальних подробиць про вибухи місцева влада поки не повідомляла. Жителям міста і області необхідно пройти в укриття.

Варто зауважити, що проводити фото- і відеозйомку місця події суворо заборонено.

Нагадаємо, сьогодні вдень російські військові обстріляли район ХТЗ у Харкові.

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Миколаїв Війна Росії проти України
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