У Миколаєві пролунали вибухи

В суботу, 30 липня, увечері в Миколаєві були чутні вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "НикВести".

Більш детальних подробиць про вибухи місцева влада поки не повідомляла. Жителям міста і області необхідно пройти в укриття. Варто зауважити, що проводити фото- і відеозйомку місця події суворо заборонено.