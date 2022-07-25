В Николаеве прозвучала серия громких взрывов

Фото: ночью 25 июля в Николаеве были слышны громкие взрывы (Getty Images)

Ночью 25 июля в Николаеве было прозвучало не менее десяти громких взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости N.

Первые взрывы в городе были слышны около 2:40. Воздушная тревога в Николаеве была объявлена в 02:44 и продлилась до 03:22.