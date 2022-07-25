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В Николаеве прозвучала серия громких взрывов

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Николаев, Понедельник 25 июля 2022 05:33
В Николаеве прозвучала серия громких взрывов Фото: ночью 25 июля в Николаеве были слышны громкие взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ночью 25 июля в Николаеве было прозвучало не менее десяти громких взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости N.

Первые взрывы в городе были слышны около 2:40. Воздушная тревога в Николаеве была объявлена в 02:44 и продлилась до 03:22.

Напомним, Николаев и область часто страдают от обстрелов российских оккупантов. В частности, для атак враг применяет зенитно-ракетные системы С-300.

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