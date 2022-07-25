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У Миколаєві пролунала серія гучних вибухів

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Миколаїв, Понеділок 25 липня 2022 05:33
У Миколаєві пролунала серія гучних вибухів Фото: вночі 25 липня в Миколаєві були чутні гучні вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вночі 25 липня в Миколаєві було прозвучало не менше десяти гучних вибухів під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини N.

Перші вибухи в місті були чутні близько 2:40. Повітряна тривога в Миколаєві була оголошена в 02:44 і тривала до 03:22.

Нагадаємо, Миколаїв і область часто страждають від обстрілів російських окупантів. Зокрема, для атак ворог застосовує зенітно-ракетні системи з-300.

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