В Николаеве проверяют сообщение о массовом минировании

В Николаеве полиция проверяет сообщение о массовом минировании больниц областного центра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области.

Как сообщается, 18 июня в полицию поступило электронное сообщение о минировании всех больниц, а также одного университета.

В медицинские учреждения и высшее учебное заведение немедленно прибыли следственно-оперативные группы полиции, а также спасатели. На места направлены специалисты взрывотехнической и кинологической служб для осуществления тщательного обследования объектов.

Продолжаются первоочередные следственные мероприятия, устанавливаются лица, которые оказали сообщения о заминировании.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что посольство США в Киеве получило сообщение об угрозе заминирования и расследует этот случай.

Кроме того, 10 июня в полицию поступило 37 ложных сообщений об заминировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе. Большинство сообщений о минировании поступали из России. Тогда правоохранители эвакуировали более 32 тысяч граждан из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, 6 гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, 5 станций Киевского метрополитена.