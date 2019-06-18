У Миколаєві перевіряють повідомлення про масове мінування

У Миколаєві поліція перевіряє повідомлення про масове замінування лікарень обласного центру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції області.

Як повідомляється, 18 червня у поліцію надійшло повідомлення про мінування всіх лікарень, а також одного університету.

В медичні установи та вищий навчальний заклад негайно прибули слідчо-оперативні групи поліції, а також рятувальники. На місця направлені фахівці вибухотехнічної та кінологічної служб для здійснення ретельного обстеження об'єктів.

Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються особи, які надали повідомлення про замінування.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що посольство США в Києві отримало повідомлення про загрозу замінування і розслідує цей випадок.

Крім того, 10 червня у поліцію надійшло 37 неправдивих повідомлень про замінування 337 об'єктів в Києві, Дніпропетровську, Львові, Луцьку, Рівному, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Полтаві, Черкасах, Одесі, Генічеську. Більшість повідомлень про мінування надходили з Росії. Тоді правоохоронці евакуювали понад 32 тисяч громадян з 77 закладів швидкого харчування, 18 торгових центрів, 6 гіпермаркетів, 16 житлових будинків, готелів, 5 станцій Київського метрополітену.