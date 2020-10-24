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В Николаеве проходят совместные военные учения Украины и Британии

Автор: Игорь Литвиненко

В Николаеве проходят совместные военные учения Украины и Великобритании Warrior Watcher 2020. Это уже вторые украино-британские учение в Николаеве за последнее время.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Основной целью тренировок является ознакомление с теоретическими основами планирования и оценки рисков защиты аэродромов и критических объектов инфраструктуры по стандартам НАТО. Также будет повышен уровень взаимодействия между подразделениями Вооруженных сил Украины и Королевских военно-воздушных сил Британии.

"Все участники, после завершения теоретического курса, были разделены на три "синдиката", что будут отрабатывать планы охраны и обороны аэродромов по кардинально разным сценариям. Первая группа будет оценивать вопросы безопасности риски для аэродрома, расположенного на острове в море, вторая - для аэродрома в поле, а для третьей группы это будет аэродром в черте города", - сообщили в Минобороны.

Напомним, в середине сентября в Николаевской области прошли учения "Объединенные усилия-2020", в рамках которых произошла высадка сотен британских десантников.

Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не против размещения британских десантников в Николаевской области.

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