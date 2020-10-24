У Миколаєві проходять спільні військові навчання України і Британії

У Миколаєві проходять спільні військові навчання України і Великобританії Warrior Watcher 2020. Це вже другі україно-британські навчання в Миколаєві за останній час.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони.

Основною метою тренувань є ознайомлення з теоретичними основами планування та оцінки ризиків захисту аеродромів та критичних об'єктів інфраструктури за стандартами НАТО. Також буде підвищено рівень взаємодії між підрозділами Збройних сил України та Королівських військово-повітряних сил Британії.

"Всі учасники, після завершення теоретичного курсу, були розділені на три "синдикати", що будуть відпрацьовувати плани охорони і оборони аеродромів по кардинально різних сценаріях. Перша група буде оцінювати питання безпеки ризики для аеродрому, розташованого на острові в морі, друга - для аеродрому в поле, а для третьої групи це буде аеродром в межах міста ", - повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, в середині вересня в Миколаївській області відбулися навчання "Об'єднані зусилля-2020", в рамках яких відбулася висадка сотень британських десантників.

Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не проти розміщення британських десантників в Миколаївській області.