Украина не против размещения британских десантников на своей территории

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Украина не против размещения на своей территории британских десантников. В сентябре десантники из Британии приняли участие в учениях на территории Николаевской области.

Об этом в интервью ВВС заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина не против чаще проводить совместные учения с британскими военными.

"Если они там (британские десантники в Николаевской области - ред.) десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать. С первого дня российской агрессии Британия была рядом и оказывала практическую поддержку, и не только в военном плане", - сказал Кулеба.

По его словам, между Украиной и Британией идет плодотворное сотрудничество.

"Не зря именно британские десантники десантировались. Это все результат очень кропотливой и плодотворной работы, которая не зависит от того, есть ли Британия в нормандской формате", - добавил Кулеба.

Напомним, в середине сентября в Николаевской области прошли военные учения "Объединенные усилия-2020". Они проводились в ответ на российские учения в Крыму. При этом участие в них приняли британские десантники.

Также РБК-Украина писало, что Британия заинтересована в военном партнерстве с Украиной.