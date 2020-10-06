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Украина не против размещения британских десантников на своей территории

Киев, Вторник 06 октября 2020 15:21
Украина не против размещения британских десантников на своей территории
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Украина не против размещения на своей территории британских десантников. В сентябре десантники из Британии приняли участие в учениях на территории Николаевской области.

Об этом в интервью ВВС заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина не против чаще проводить совместные учения с британскими военными.

"Если они там (британские десантники в Николаевской области - ред.) десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать. С первого дня российской агрессии Британия была рядом и оказывала практическую поддержку, и не только в военном плане", - сказал Кулеба.

По его словам, между Украиной и Британией идет плодотворное сотрудничество.

"Не зря именно британские десантники десантировались. Это все результат очень кропотливой и плодотворной работы, которая не зависит от того, есть ли Британия в нормандской формате", - добавил Кулеба.

Напомним, в середине сентября в Николаевской области прошли военные учения "Объединенные усилия-2020". Они проводились в ответ на российские учения в Крыму. При этом участие в них приняли британские десантники.

Также РБК-Украина писало, что Британия заинтересована в военном партнерстве с Украиной.

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Новости Украины Политика ВеликобританияДмитрий КулебаВДВ
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