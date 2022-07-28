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В Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги

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Николаев, Четверг 28 июля 2022 20:04
В Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги Фото: в Николаеве пронгремели взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Николаеве в четверг, 28 июля, прогремело несколько взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Николаевского городского головы Александра Сенкевича.

Отметим, что сейчас в городе объявлена воздушная тревога.

Напомним, сегодня утром оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Николаева. Из-за обстрелов пострадали учебные заведения и жилые дома.

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