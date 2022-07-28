В Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Фото: в Николаеве пронгремели взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)

В Николаеве в четверг, 28 июля, прогремело несколько взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Николаевского городского головы Александра Сенкевича.

Отметим, что сейчас в городе объявлена воздушная тревога.