В Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги

В Николаеве в субботу, 23 июля, прогремели несколько взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Миколаїв".

Отмечается, что воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 17:51. Фото: карта воздушных тревог (скриншот alerts.in.ua) Пока местные власти и военные не комментировали информацию о взрывах. Однако местные СМИ сообщают о дыме в одном из районов Николаева.