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У Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги

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Миколаїв, Субота 23 липня 2022 18:31
У Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги Фото: у Миколаєві 23 липня пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Миколаєві у суботу, 23 липня, пролунали декілька вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Миколаїв".

Зазначається, що повітряна тривога у Миколаївській області була оголошена о 17:51.

У Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Фото: карта повітряних тривог (скріншот alerts.in.ua)

Наразі місцева влада та військові не коментували інформацію про вибухи. Проте місцеві ЗМІ повідомляють про дим в одному з районів Миколаєва.

Нагадаємо, Миколаїв та область часто потерпають від обстрілів російських окупантів. Зокрема, для атак ворог застосовує зенітно-ракетні системи С-300.

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