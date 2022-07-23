У Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У Миколаєві у суботу, 23 липня, пролунали декілька вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Миколаїв".

Зазначається, що повітряна тривога у Миколаївській області була оголошена о 17:51. Фото: карта повітряних тривог (скріншот alerts.in.ua) Наразі місцева влада та військові не коментували інформацію про вибухи. Проте місцеві ЗМІ повідомляють про дим в одному з районів Миколаєва.