В Николаеве прогремели взрывы после воздушной тревоги

Местных жителей просят не покидать укрытия.

Напомним, что в Николаеве продолжается усиленный комендантский час. Когда он перестанет действовать и что надо знать - собрало РБК-Украина в материале.

Ранее стало известно, что российские оккупанты вчера под утро обстреляли пригород Николаева. Враг атаковал промышленные предприятия.

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