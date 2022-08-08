У Миколаєві прогриміли вибухи після повітряної тривоги

Місцевих жителів просять не залишати укриття.

Нагадаємо, що в Миколаєві триває посилена комендантська година. Коли вона перестане діяти і що треба знати - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Раніше стало відомо, що російські окупанти вчора під ранок обстріляли передмістя Миколаєва. Ворог атакував промислові підприємства.

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