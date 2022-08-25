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У Миколаєві та Київській області прогриміли вибухи

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Четвер 25 серпня 2022 03:43
У Миколаєві та Київській області прогриміли вибухи Фото: У Миколаєві та Київській області прогриміли вибухи (twitter.com/brewerov)
Автор: Олег Васьків

У Миколаєві та Київській області в ніч проти 25 серпня було чутно звуки вибухів. Там оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"У Миколаєві лунають вибухи. В місті та області оголошена повітряна тривога", - зазначили журналісти.

Своєю чергою глава Київської ОВА Олексій Кулеба поінформував, що декілька звуків вибухів було чутно в одній із громад Вишгородського району.

"Дані уточнюємо. Екстрені служби вже працюють", - додав посадовець.

Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Як тільки починають вити сирени, потрідно негайно пройти в укриття та залишатися там допоки не буде відбою.

Нагадаємо, у ніч на 25 серпня в Дніпрі та Кривому Розі під час повітряної тривоги чули звуки вибухів.

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