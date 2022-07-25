В Николаеве прогремели взрывы

В Николаеве местные жители услышали взрывы. В городе не объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Миколаїв".

Более детальные подробности происшествия местные власти пока не раскрыли. Жителям необходимо пройти в укрытие. По данным местных СМИ, Николаев обстреливают оккупанты. Стоит заметить, что проводить фото- и видеосъемку места происшествия запрещено.