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В Николаеве прогремели взрывы

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Николаев, Понедельник 25 июля 2022 20:04
В Николаеве прогремели взрывы Иллюстративное фото: в Николаеве прогремели взрывы (t.me/zsuwar)
Автор: Иван Носальский

В Николаеве местные жители услышали взрывы. В городе не объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Миколаїв".

Более детальные подробности происшествия местные власти пока не раскрыли. Жителям необходимо пройти в укрытие.

По данным местных СМИ, Николаев обстреливают оккупанты.

Стоит заметить, что проводить фото- и видеосъемку места происшествия запрещено.

Напомним, 24 июля в Николаеве прозвучала серия взрывов, в городе объявлена воздушная тревога.

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