В Николаеве прогремели взрывы
Иллюстративное фото: в Николаеве прогремели взрывы (t.me/zsuwar)
В Николаеве местные жители услышали взрывы. В городе не объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Миколаїв".
Более детальные подробности происшествия местные власти пока не раскрыли. Жителям необходимо пройти в укрытие.
По данным местных СМИ, Николаев обстреливают оккупанты.
Стоит заметить, что проводить фото- и видеосъемку места происшествия запрещено.
Напомним, 24 июля в Николаеве прозвучала серия взрывов, в городе объявлена воздушная тревога.
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