У Миколаєві прогриміли вибухи

У Миколаєві місцеві жителі почули вибухи. У місті не оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Миколаїв".

Більш детальні подробиці події місцева влада поки не розкрила. Жителям необхідно пройти в укриття. За даними місцевих ЗМІ, Миколаїв обстрілюють окупанти. Варто зауважити, що проводити фото- і відеозйомку місця події заборонено.