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У Миколаєві прогриміли вибухи

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Миколаїв, Понеділок 25 липня 2022 20:04
У Миколаєві прогриміли вибухи Ілюстративне фото: у Миколаєві прогриміли вибухи (t.me/zsuwar)
Автор: Іван Носальський

У Миколаєві місцеві жителі почули вибухи. У місті не оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Миколаїв".

Більш детальні подробиці події місцева влада поки не розкрила. Жителям необхідно пройти в укриття.

За даними місцевих ЗМІ, Миколаїв обстрілюють окупанти.

Варто зауважити, що проводити фото- і відеозйомку місця події заборонено.

Нагадаємо, 24 липня у Миколаєві пролунала серія вибухів, у місті оголошено повітряну тривогу.

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Миколаїв Вибух Війна Росії проти України
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