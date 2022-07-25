У Миколаєві прогриміли вибухи
Ілюстративне фото: у Миколаєві прогриміли вибухи (t.me/zsuwar)
У Миколаєві місцеві жителі почули вибухи. У місті не оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Миколаїв".
Більш детальні подробиці події місцева влада поки не розкрила. Жителям необхідно пройти в укриття.
За даними місцевих ЗМІ, Миколаїв обстрілюють окупанти.
Варто зауважити, що проводити фото- і відеозйомку місця події заборонено.
Нагадаємо, 24 липня у Миколаєві пролунала серія вибухів, у місті оголошено повітряну тривогу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.