В Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги

В пятницу днем, 26 августа, в Николаеве прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

"В Николаеве слышны звуки взрывов. В городе и области объявлена ​​воздушная тревога", - говорится в сообщении.

На данный момент никакой официальной информации от властей не поступало.

Напомним, в ночь на 26 августа в Николаеве прогремели взрывы.

Кроме того, 24 августа возле Николаева вспыхнул пожар из-за обстрела со стороны оккупантов.

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