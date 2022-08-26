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Ночные взрывы в Николаеве: "прилеты" произошли за пределами города

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Николаев, Пятница 26 августа 2022 11:28
Ночные взрывы в Николаеве: "прилеты" произошли за пределами города Фото: в Николаевской области ночью были прилеты (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 26 августа, в Николаеве прогремели взрывы. "Прилеты" зафиксировали за пределами города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Николаева Александра Сенкевича в Telegram.

"Сегодня ночью около 3:30 николаевцы слышали взрывы. По нашим данным, "прилеты" были за пределами города", - написал он.

Городской глава заявил, что ожидается информацию о взрывах от военной администрации или оперативного командования "Юг".

Напомним, взрывы в Николаеве прозвучали во время воздушной тревоги.

Кроме того, 24 августа возле Николаева вспыхнул пожар из-за обстрела со стороны оккупантов.

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