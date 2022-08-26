У Миколаєві прогриміли вибухи під час повітряної тривоги

В п'ятницю вдень, 26 серпня, в Миколаєві прогриміли вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

"У Миколаєві чутні звуки вибухів. У місті та області оголошено повітряну тривогу", - йдеться в повідомленні.

На даний момент ніякої офіційної інформації від влади не надходило.

Нагадаємо, у ніч на 26 серпня в Миколаєві прогриміли вибухи.

Крім того, 24 серпня біля Миколаєва спалахнула пожежа через обстріл з боку окупантів.

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