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У Миколаєві прогриміли вибухи під час повітряної тривоги

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Миколаїв, П'ятниця 26 серпня 2022 13:47
У Миколаєві прогриміли вибухи під час повітряної тривоги Фото: у Миколаєві прогриміли вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В п'ятницю вдень, 26 серпня, в Миколаєві прогриміли вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Миколаєві чутні звуки вибухів. У місті та області оголошено повітряну тривогу", - йдеться в повідомленні.

На даний момент ніякої офіційної інформації від влади не надходило.

Нагадаємо, у ніч на 26 серпня в Миколаєві прогриміли вибухи.

Крім того, 24 серпня біля Миколаєва спалахнула пожежа через обстріл з боку окупантів.

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Миколаїв Вибух Війна Росії проти України
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