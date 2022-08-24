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Возле Николаева произошел пожар из-за обстрела: первые подробности

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Николаев, Среда 24 августа 2022 18:41
Возле Николаева произошел пожар из-за обстрела: первые подробности Фото: после обстрелов Николаева произошел пожар (иллюстрация/dsns gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрелов в среду, 24 августа, возник пожар возле Николаева. Она случилась за пределами города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Николаева Александра Сенкевича.

"После обстрелов около 17.30 возник пожар за пределами города. Сейчас там работают спасатели, поэтому все подробности потом", - рассказал он.

Как сообщалось, Николаев не закрыли на въезд и выезд на День независимости. Однако жителей города просили работать дистанционно из-за угрозы ударов со стороны оккупантов.

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