В Николаеве появилась Мариупольская улица вместо Московской

Мэр Николаева Олег Сенкевич принял решение о переименовании улицы Московской в Мариупольскую.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию советника мэра Ивана Смиренского.
"А мы свою историю пишем уже сегодня – улицы Московской в Николаеве больше не будет, ее переименуют в Мариупольскую!" – написал Смиренский.
Советник Сенкевича уверен, что обновленная улица станет украшением свободного Николаева. В то же время цветущий Мариуполь, по его словам, будет "настоящей гордостью независимой Украины".
Мариупольская улица пролегла в исторической части Николаева. Там находится ряд памятников архитектуры и областной Госархив.
К слову, российские оккупанты насильно вывезли в РФ персонал и пациентов роддома Мариуполя.
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