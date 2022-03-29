UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Николаеве появилась Мариупольская улица вместо Московской

Фото: Новые указатели для Мариупольской улицы (Иван Смиренский/Facebook)
Автор: Антон Федорцив

Мэр Николаева Олег Сенкевич принял решение о переименовании улицы Московской в Мариупольскую.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию советника мэра Ивана Смиренского.

"А мы свою историю пишем уже сегодня – улицы Московской в Николаеве больше не будет, ее переименуют в Мариупольскую!" – написал Смиренский.

Советник Сенкевича уверен, что обновленная улица станет украшением свободного Николаева. В то же время цветущий Мариуполь, по его словам, будет "настоящей гордостью независимой Украины".

Мариупольская улица пролегла в исторической части Николаева. Там находится ряд памятников архитектуры и областной Госархив.

К слову, российские оккупанты насильно вывезли в РФ персонал и пациентов роддома Мариуполя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевМариупольМоскваВойна России против Украины