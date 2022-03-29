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В Мариуполе оккупанты принудительно вывезли персонал и пациентов роддома в Россию

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Мариуполь, Вторник 29 марта 2022 19:36
В Мариуполе оккупанты принудительно вывезли персонал и пациентов роддома в Россию Оккупанты насильно вывозят мариупольцев в Россию (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Мариуполе сообщили о еще одном случае насильственного вывоза местных жителей на территорию РФ. Отмечается, что оккупанты такие действия совершили против персонала и пациенты городского роддома №2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Сообщается, что оккупанты продолжают похищать жителей Мариуполя. В частности, уже более 70 человек насильно вывезли из роддома №2 в Левобережном районе.

Сейчас известно о более 20 тысяч мариупольцев, которых насильно вывезли на территорию России. У граждан Украины отбирают документы и отправляют в так называемые фильтрационные лагеря. После чего перенаправляют в отдаленные города России.

"То, что сегодня делает Россия нарушает все возможные международные права человека. Это сопоставимо с действиями фашистских войск во времена Второй мировой войны. Но мы не оставим ни одного мариупольца, которого против силы вывезли на территорию России. Мы создаем базу депортированных жителей города и разрабатываем действенный механизм возвращения земляков", - сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Кроме того, ранее оккупанты насильно депортировали персонал и пациентов городской больницы №1. Там было около 600 местных жителей.

Ранее мы сообщали, что в боях за Мариуполь ликвидировали командира десантников ЧФ России.

Также мы писали, что в Мариуполе маму убили на глазах у сына, мальчика похитили и теперь берут у него интервью.

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