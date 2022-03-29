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У Миколаєві з'явилася Маріупольська вулиця замість Московської

Фото: Нові вказівники для вулиці Маріупольської (Иван Смиренский/Facebook)
Автор: Антон Федорців

Міський голова Миколаєва Олег Сєнкевич прийняв рішення про перейменування вулиці Московської на Маріупольську.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис радника міського голови Івана Смиренського.

"А ми свою історію пишемо вже сьогодні – вулиці Московської у Миколаєві більше не буде, її перейменують в Маріупольську!" – написав Смиренський.

Радник Сєнкевича упевнений, що оновлена вулиця стане окрасою вільного Миколаєва. Натомість квітучий Маріуполь, за його словами, буде "справжньою гордістю незалежної України".

Маріупольська вулиця розташована в історичній частині Миколаєва. Там знаходиться низка пам'яток архітектури та обласний Держархів.

До слова, російські окупанти силоміць вивезли до РФ персонал і пацієнтів пологового будинку Маріуполя.

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