В Николаеве полицейский автомобиль столкнулся с микроавтобусом

Иллюстративное фото (npu.gov ua)

В результате ДТП пострадала девушка-полицейская

В Николаеве вечером в пятницу, 25 октября, столкнулись автомобиль патрульной полиции Toyota Prius и микроавтобус Mercedes. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Новости N".

По информации издания, авария произошла на пересечении улиц Пушкинской и Никольской: при пересечении перекрестка микроавтобусом Mercedes, в него справа врезалась полицейская Toyota.

В результате сильного удара микроавтобус перевернулся.

В дорожно-транспортном происшествии пострадала полицейская, ехавшая в патрульном автомобиле, ее госпитализировали.

Из-за аварии движение в районе пересечения ул. Пушкинской и Никольской затруднено.

Фото: на месте ДТП в Николаеве

Издание отмечает, что движение на перекрестке, где произошло ДТП, регулируется светофором, кто именно поехал на запрещающий сигнал, пока не известно.

Напомним, в октябре в Винницкой области полицейский, который находился в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали два человека и один погиб. Полицейский совершил выезд на встречную полосу.