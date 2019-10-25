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У Миколаєві поліцейський автомобіль зіткнувся з мікроавтобусом

Новини » Надзвичайні події    25.10.2019 - 23:59
У Миколаєві поліцейський автомобіль зіткнувся з мікроавтобусом
Ілюстративне фото (npu.gov ua)

У результаті ДТП постраждала дівчина-поліцейська

У Миколаєві ввечері в п'ятницю, 25 жовтня, зіткнулися автомобіль патрульної поліції Toyota Prius і мікроавтобус Mercedes. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Новости N".

За інформацією видання, аварія сталася на перетині вулиць Пушкінської та Нікольської: при перетині перехрестя мікроавтобусом Mercedes, у нього зправа врізалася поліцейська Toyota.

У результаті сильного удару мікроавтобус перекинувся.

У дорожньо-транспортній пригоді постраждала поліцейська, яка їхала в патрульному автомобілі, її госпіталізували.

Через аварію рух у районі перехрестя вул. Пушкінської та Нікольської ускладнений.

Фото: на місці ДТП

Видання зазначає, що рух на перехресті, де сталося ДТП, регулюється світлофором, хто саме поїхав на заборонений сигнал, поки не відомо.

Нагадаємо, у жовтні у Вінницькій області поліцейський, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої постраждали дві людини і одна загинула. Поліцейський здійснив виїзд на зустрічну смугу.

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