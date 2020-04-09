В Николаеве перепроверили тесты на коронавирус, все оказались негативными

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Главный санитарный врач приехал в Николаев из-за аномальной ситуации

Из-за отсутствия случаев коронавируса в Николаевской области перепроверили несколько тестов, все они оказались негативными. Об этом в ходе визита в Николаев заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передают местные СМИ.

По его словам, перед приездом собрали анализы у пациентов с пневмонией в одной из больниц Николаева и направили их в другую лабораторию за пределами области. В итоге результаты на коронавирус оказался негативным.

"Результат, который мы получили, показывает, что исследования совпадают. Поэтому мы сейчас поедем дальше отслеживать весь алгоритм: от телефонного звонка пациента с подозрением, к семейному врачу, в скорую медпомощь, к мобильной бригаде, которая должна выезжать и собирать образцы", - отметил Ляшко.

Он также добавил, что больницы Николаевской области проверят на наличие средств индивидуальной защиты и аппаратов для реанимационных мер.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав изучит феномен Николаевской области, где нет коронавируса.

В то же время местная власть не видит в этом феномена и не исключает, что до региона коронавирус дойдет в последнюю очередь.