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У Миколаєві перевірили тести на коронавірус, всі виявилися негативними

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 16:20
У Миколаєві перевірили тести на коронавірус, всі виявилися негативними
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Головний санітарний лікар приїхав до Миколаєва через аномальну ситуацію

Через відсутність випадків коронавірусу в Миколаївській області перевірили кілька тестів, всі вони виявилися негативними. Про це в ході візиту до Миколаєва заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, перед приїздом зібрали аналізи у пацієнтів з пневмонією в одній з лікарень Миколаєва і направили їх в іншу лабораторію за межами області. У підсумку результати на коронавірус виявився негативним.

"Результат, який ми отримали, показує, що дослідження збігаються. Тому ми зараз поїдемо далі відслідковувати весь алгоритм: від телефонного дзвінка пацієнта з підозрою, до сімейного лікаря, в швидку медичну допомогу, до мобільної бригаді, яка має виїжджати і збирати зразки", - зазначив Ляшко.

Він також додав, що лікарні Миколаївської області перевірять на наявність засобів індивідуального захисту і апаратів для реанімаційних заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ вивчить феномен Миколаївської області, де немає коронавірусу.

У той же час місцева влада не бачить в цьому феномену і не виключає, що до регіону коронавірус дійде в останню чергу.

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