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У Миколаєві окупанти завдали ракетного удару по школі і лікарні

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Миколаїв, Неділя 08 травня 2022 17:04
У Миколаєві окупанти завдали ракетного удару по школі і лікарні Фото: 8 травня окупанти завдали ракетного удару по школі і лікарні в Миколаєві (facebook.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У ніч на 8 травня окупанти завдали ракетного удару з РСЗВ "Смерч" і "Ураган" по Миколаєву. Під ворожий обстріл потрапили школа, дитсадок і лікарня.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на зведення Оперативного командування "Південь".

Повідомляється, що в ніч перед Днем пам'яті і примирення, який відзначається 8 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву з реактивних систем залпового вогню "Смерч" і "Ураган". Під обстріл потрапила площа Перемоги, школа, дитячий садок і лікарня.

"Постраждалих серед цивільного населення немає", - уточнили в ОК"Південь".

Нагадаємо, пізно ввечері 7 травня в Миколаєві пролунала серія вибухів у різних кінцях міста. При цьому система оповіщення про повітряної тривоги не спрацювала.

Зазначимо, за минулу добу окупанти випустили по Одеській і Миколаївській областях не менше 10 крилатих ракет.

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