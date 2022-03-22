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В Николаеве обстреляли морской порт. Инфраструктура получила значительные повреждения

Фото: армия РФ обстреляла порт в Николаеве (Фото wikimedia.org)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупационные войска в ночь 22 марта обстреляли морской порт в городе Николаев. Инфраструктура получила значительные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации морских портов Украины.

"Сегодня ночью по морскому порту Николаев был нанесен удар. Вследствие этого, портовая инфраструктура получила значительные повреждения", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Напомним, сегодня ночью оккупанты из "Градов" также обстреляли села в Криворожском районе.

Кроме того, вражеские войска продолжали обстреливать Луганскую область. За минувшие сутки было повреждено 25 объектов.

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