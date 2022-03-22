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В Миколаєві обстріляли морський порт. Інфраструктура зазнала значних пошкоджень

Фото: армія РФ обстріляла порт в Миколаєві (wikimedia.org)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупаційні війська в ніч 22 березня обстріляли морський порт у місті Миколаїв. Інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Адміністрації морських портів України.

"Сьогодні вночі по морському порту Миколаїв було завдано удару. Внаслідок цього, портова інфраструктура зазнала значних пошкоджень", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти з "Градів" також обстріляли села в Криворізькому районі.

Крім того, ворожі війська продовжували обстрілювати Луганську область. За минулу добу було пошкоджено 25 об'єктів.

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