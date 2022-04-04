В Николаеве под обстрелы оккупантов попало гинекологическое отделение

Российские оккупационные войска 3 апреля обстреляли гинекологическое отделение одной из больниц Николаева. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича .

"Последствия вчерашних обстрелов. Гинекологическое отделение одной из больниц Николаева. К счастью, ни медики, ни пациенты не пострадали", - отметил городской голова.

На опубликованных кадрах заметно, что отделение подверглось разрушениям. В здании выбиты окна и двери, разбросаны вещи и повреждена некоторая врачебная аппаратура.