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В Николаеве под обстрелы оккупантов попало гинекологическое отделение

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Николаев, Понедельник 04 апреля 2022 11:40
В Николаеве под обстрелы оккупантов попало гинекологическое отделение Фото: в Николаеве обстреляли гинекологическое отделение (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупационные войска 3 апреля обстреляли гинекологическое отделение одной из больниц Николаева. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.

"Последствия вчерашних обстрелов. Гинекологическое отделение одной из больниц Николаева. К счастью, ни медики, ни пациенты не пострадали", - отметил городской голова.

На опубликованных кадрах заметно, что отделение подверглось разрушениям. В здании выбиты окна и двери, разбросаны вещи и повреждена некоторая врачебная аппаратура.

Напомним, вчера российские оккупанты нанесли удар по Николаеву и Очакову. В результате пострадали по меньшей мере 14 человек.

Также российская армия сегодня утром снова атаковала Николаев.

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