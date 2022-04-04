В Николаеве под обстрелы оккупантов попало гинекологическое отделение
Российские оккупационные войска 3 апреля обстреляли гинекологическое отделение одной из больниц Николаева. К счастью, никто не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.
"Последствия вчерашних обстрелов. Гинекологическое отделение одной из больниц Николаева. К счастью, ни медики, ни пациенты не пострадали", - отметил городской голова.
На опубликованных кадрах заметно, что отделение подверглось разрушениям. В здании выбиты окна и двери, разбросаны вещи и повреждена некоторая врачебная аппаратура.
Последствия вчерашних обстрелов. Гинекологическое отделение одной из больниц #Николаев. К счастью, ни медики, ни пациенты не пострадали. Когда вам говорят о денацификации-вспоминайте и это видео.#Ukraine #RussiaInvadedUkraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/XH4qmqjfir— Alex Senkevich (@senkevich_alex) April 4, 2022
Напомним, вчера российские оккупанты нанесли удар по Николаеву и Очакову. В результате пострадали по меньшей мере 14 человек.
Также российская армия сегодня утром снова атаковала Николаев.
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