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Оккупанты с утра нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву

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Николаев, Понедельник 04 апреля 2022 08:28
Оккупанты с утра нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву Фото: мэр Николаева Александр Сенкевич (mkrada gov)
Автор: Илона Свиридова

Российские войска с утра 4 апреля нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву. Подробностей пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Александра Сенкевича.

"С самого утра русские войска нанесли несколько ракетных ударов по городу. Собираем данные. Как обычно, прошу вас не публиковать никаких фотографий или видео до того, как это сделают официальные источники. Если хотите поделиться информацией - пишите мне в частные сообщения на Facebook", - отметил он.

Напомним, в результате вчерашнего удара по Николаеву погиб один человек и 14 пострадали. Также оккупанты накануне обстреливали Очаков.

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