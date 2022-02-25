В Николаеве обнаружили несколько ДРГ, жителей просят оставаться дома

Глава Николаевской областной государственно администрации (ОГА) Виталий Ким сообщил, что в Николаеве находятся несколько вражесих диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Он призвал жителей города оставаться дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Виталия Кима.
"Есть несколько ДРГ по городу, всех гражданских прошу оставаться дома, а особенно выпивших", - сказал глава Николаевской ОГА.
Ким отметил, что не нужно в такое время вечером ходить по городским улицам пьяным. Он добавил, что недавно возникла ситуация, не уточнив, о чем именно идет речь.
Напомним, днем 25 февраля в Киеве обнаружили и уничтожили вражескую ДРГ.
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