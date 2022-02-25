У Миколаєві виявили кілька ДРГ, жителів просять залишатися вдома

Глава Миколаївської обласної державно адміністрації (ОДА) Віталій Кім повідомив, що в Миколаєві знаходяться кілька ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ). Він закликав жителів міста залишатися вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Віталія Кіма.

"Є кілька ДРГ по місту, всіх цивільних прошу залишатися вдома, а особливо випили", - сказав глава Миколаївської ОДА.

Кім зазначив, що не потрібно в такий час ввечері ходити по міських вулицях п'яним. Він додав, що нещодавно виникла ситуація, не уточнивши, про що саме йдеться.