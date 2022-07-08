В Николаеве назвали сумму ущерба, нанесенного оккупантами с начала войны

Российские оккупанты с начала полномасштабной войны нанесли Николаеву ущерб на более 633 млн гривен. Больше всего в городе пострадал жилой фонд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Александра Сенкевича в Telegram.
По его словам, в результате обстрелов из РСЗО и ракетных ударов в Николаеве повреждены 536 частных домов, из них 36 полностью разрушены. Повреждениям подверглись 409 многоэтажек, из которых 5 - не подлежат восстановлению, еще в 5 продолжаются обследования.
Также в городе повреждено или полностью разрушено:
Кроме того, с начала вторжения погиб 121 житель Николаева, среди них ребенок. Ранения получили 535 мирных жителей, из которых шестеро детей.
Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил, что в регионе участились ракетные удары.
Также мы сообщали, что за минувшие сутки в результате обстрелов ранения получили более 50 жителей Николаевской области.
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