Обстрелы Николаевской области: за сутки ранены более 50 человек

В Николаевской области в результате обстрелов за минувшие сутки ранения получили 54 человека. По предварительной информации, погибших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского облсовета Анну Замазееву в Telegram .

По ее словам, оккупанты обстреляли Николаев и населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Значительные обстрелы зафиксированы в Березнеговатской общине. Из-за действий российской армии есть разрушения объектов инфраструктуры и жилых домов.

Всего в больницах Николаевской области находятся 332 жителя, которые пострадали в результате бомбардировок. Еще 110 пострадавших получили помощь амбулаторно.