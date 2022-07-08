У Миколаєві назвали суму збитків, завданих окупантами з початку війни

Російські окупанти з початку повномасштабної війни завдали Миколаєву збитків на понад 633 млн гривень. Найбільше у місті постраждав житловий фонд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Олександра Сєнкевича в Telegram .

За його словами, внаслідок обстрілів з РСЗВ та ракетних ударів у Миколаєві пошкоджено 536 приватних будинків, з них 36 повністю зруйновані. Пошкоджень зазнали 409 багатоповерхівок, з яких 5 - не підлягають відновленню, ще у 5 тривають обстеження.

Також у місті пошкоджено або повністю зруйновано:

48 закладів освіти;

42 об’єкти комунального господарства;

15 закладів культури;

12 закладів охорони здоров'я;

9 закладів фізичної культури і спорту;

3 заклади соціального захисту;

28 інших цивільних об'єктів (заклади торгівлі, аптеки, приватні підприємства тощо).

Крім того, з початку вторгнення загинув 121 житель Миколаєва, серед них дитина. Поранення отримали 535 мирних жителів, з яких шестеро дітей.