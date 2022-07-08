В Николаеве назвали сумму ущерба, нанесенного оккупантами с начала войны

Российские оккупанты с начала полномасштабной войны нанесли Николаеву ущерб на более 633 млн гривен. Больше всего в городе пострадал жилой фонд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Александра Сенкевича в Telegram .

По его словам, в результате обстрелов из РСЗО и ракетных ударов в Николаеве повреждены 536 частных домов, из них 36 полностью разрушены. Повреждениям подверглись 409 многоэтажек, из которых 5 - не подлежат восстановлению, еще в 5 продолжаются обследования.

Также в городе повреждено или полностью разрушено:

48 учебных заведений;

42 объекта коммунального хозяйства;

15 учреждений культуры;

12 учреждений здравоохранения;

9 учреждений физической культуры и спорта;

3 учреждения социальной защиты;

28 других гражданских объектов (объекты торговли, аптеки, частные предприятия и тому подобное).

Кроме того, с начала вторжения погиб 121 житель Николаева, среди них ребенок. Ранения получили 535 мирных жителей, из которых шестеро детей.