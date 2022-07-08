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В Николаеве назвали сумму ущерба, нанесенного оккупантами с начала войны

Новина українською →
Николаев, Пятница 08 июля 2022 16:30
В Николаеве назвали сумму ущерба, нанесенного оккупантами с начала войны Фото: в Николаеве назвали сумму ущерба, который нанесла Россия (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты с начала полномасштабной войны нанесли Николаеву ущерб на более 633 млн гривен. Больше всего в городе пострадал жилой фонд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Александра Сенкевича в Telegram.

По его словам, в результате обстрелов из РСЗО и ракетных ударов в Николаеве повреждены 536 частных домов, из них 36 полностью разрушены. Повреждениям подверглись 409 многоэтажек, из которых 5 - не подлежат восстановлению, еще в 5 продолжаются обследования.

Также в городе повреждено или полностью разрушено:

  • 48 учебных заведений;
  • 42 объекта коммунального хозяйства;
  • 15 учреждений культуры;
  • 12 учреждений здравоохранения;
  • 9 учреждений физической культуры и спорта;
  • 3 учреждения социальной защиты;
  • 28 других гражданских объектов (объекты торговли, аптеки, частные предприятия и тому подобное).

Кроме того, с начала вторжения погиб 121 житель Николаева, среди них ребенок. Ранения получили 535 мирных жителей, из которых шестеро детей.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил, что в регионе участились ракетные удары.

Также мы сообщали, что за минувшие сутки в результате обстрелов ранения получили более 50 жителей Николаевской области.

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