У Миколаєві назвали суму збитків, завданих окупантами з початку війни
Російські окупанти з початку повномасштабної війни завдали Миколаєву збитків на понад 633 млн гривень. Найбільше у місті постраждав житловий фонд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Олександра Сєнкевича в Telegram.
За його словами, внаслідок обстрілів з РСЗВ та ракетних ударів у Миколаєві пошкоджено 536 приватних будинків, з них 36 повністю зруйновані. Пошкоджень зазнали 409 багатоповерхівок, з яких 5 - не підлягають відновленню, ще у 5 тривають обстеження.
Також у місті пошкоджено або повністю зруйновано:
- 48 закладів освіти;
- 42 об’єкти комунального господарства;
- 15 закладів культури;
- 12 закладів охорони здоров'я;
- 9 закладів фізичної культури і спорту;
- 3 заклади соціального захисту;
- 28 інших цивільних об'єктів (заклади торгівлі, аптеки, приватні підприємства тощо).
Крім того, з початку вторгнення загинув 121 житель Миколаєва, серед них дитина. Поранення отримали 535 мирних жителів, з яких шестеро дітей.
Нагадаємо, голова Миколаївській ОВА Віталій Кім попередив, що в регіоні почастішали ракетні удари.
Також ми повідомляли, що за минулу добу внаслідок обстрілів поранення отримали понад 50 жителів Миколаївської області.
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