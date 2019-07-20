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В Николаеве напали на кандидата в депутаты

Новости » Общество    20.07.2019 - 15:16
В Николаеве напали на кандидата в депутаты
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полицейские начали уголовное производство по факту нападения

По факту нападения на кандидата в народные депутаты на 128 округе в Николаеве Андрея Толпекина полицейские начали уголовное производство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Также о факте нападения Толпекин сообщил на своей странице в Facebook.

Сообщение о происшествии поступило в полицию Ингульского районе 20 июля ночью около 2:40. Заявитель сообщил, что возвращался домой, когда на него напали двое неизвестных. Злоумышленники ударили потерпевшего по голове и скрылись.

По словам пострадавшего, угроз или иных слов нападавшие не высказывали, сразу после нападения - исчезли в неизвестном направлении.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное легкое телесное повреждение"). В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, 23 июня, после 12-дневного пребывания в коме, умер член команды "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские.

Как известно, ранее в Виннице правоохранители остановили мужчину, у которого обнаружили гранату РГД-5 с запалом. Один из полицейских пригласил прохожего присутствовать в качестве понятого, однако винничанин отказался и "некорректно высказался". После этого между мужчинами произошел конфликт, полицейский применил силу, от чего мужчина упал и ударился головой об асфальт.

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