Суд арестовал полицейского, избившего соратника Гриценко

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца

Суд арестовал винницкого полицейского, избившего члена команды "Гражданская позиция" Александра Комарницкого, в результате чего мужчина скончался. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Ранее суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, 23 июня, после 12-дневного пребывания в коме, умер член команды "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские.

Как известно, ранее в Виннице правоохранители остановили мужчину, у которого обнаружили гранату РГД-5 с запалом. Один из полицейских пригласил прохожего присутствовать в качестве понятого, однако винничанин отказался и "некорректно высказался". После этого между мужчинами произошел конфликт, полицейский применил силу, от чего мужчина упал и ударился головой об асфальт.

Как писало РБК-Украина, в рамках этого дела глава Национальной полиции Сергей Князев отстранил от служебных обязанностей 4 руководителей полиции Винницкой области. Также было объявлено о подозрении сотруднику винницкой полиции.