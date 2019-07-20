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У Миколаєві напали на кандидата в депутати

Новини » Суспільство    20.07.2019 - 15:16
У Миколаєві напали на кандидата в депутати
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліцейські почали кримінальне провадження за фактом нападу

За фактом нападу на кандидата в народні депутати на 128 окрузі в Миколаєві Андрія Толпекина поліцейські розпочали кримінальне провадження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу поліції області.

Також про факт нападу Толпекин повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Повідомлення про подію надійшло в поліцію Інгульського районі 20 липня вночі близько 2:40. Заявник повідомив, що повертався додому, коли на нього напали двоє невідомих. Зловмисники вдарили потерпілого по голові і втекли.

За словами потерпілого, погроз або інших слів нападники не висловлювали, відразу після нападу зникли у невідомому напрямку.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу України ("Умисне легке тілесне ушкодження"). В даний час правоохоронці встановлюють всі обставини події та осіб, причетних до скоєння злочину.

Нагадаємо, 23 червня, після 12-денного перебування в комі, помер член команди "Громадянська позиція" Олександр Комарницький, якого побили поліцейські.

Як відомо, раніше у Вінниці правоохоронці зупинили чоловіка, у якого виявили гранату РГД-5 із запалом. Один з поліцейських запросив перехожого бути присутнім в якості понятого, однак вінничанин відмовився і "некоректно висловився". Після цього між чоловіками стався конфлікт, поліцейський застосував силу, від чого чоловік упав і вдарився головою об асфальт.

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