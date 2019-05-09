ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Николаеве мужчина пытался бросить дымовую гранату в толпу

Новости » Происшествия    09.05.2019 - 18:55
В Николаеве мужчина пытался бросить дымовую гранату в толпу
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На мужчину составлен протокол за "Мелкое хулиганство"

В Николаеве в четверг, 9 мая, на пересечении улиц Соборная и Потемкинская неизвестный мужчина пытался бросить дымовую гранату в людей, которые шли колонной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу Нацполиции.

Сообщается, что правоохранители задержали мужчину. Прибывшие на место эксперты определили, что предмет, который мужчина пытался бросить в толпу, оказался армейской дымовой гранатой РДГ 2б.

"Правоохранители в отношении 32-летнего нарушителя составили протокол по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство", и провели профилактическую беседу с мужчиной", - заявили в Нацполиции.

Также правоохранители рассказали, что было составлено 3 административных протокола по признакам статьи 173-3 Куоап "Изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты", а еще по нескольким случаям проводится проверка.

Ранее РБК-Украина сообщало, что во время акций 9 мая зарегистрировали 2 дела за "хулиганство". Представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало заявил, что первое производство по статье "хулиганство" было зарегистрировано утром около села Новоселовка, а второе производство по статье "хулиганство" правоохранители зарегистрировали в Днепре, где неизвестные бросили чернову краску во время движения колонны людей.

Сталин, Бандера и медитация: как в Киеве 9 мая прошла акция "Бессмертный полк" В массовых акциях 9 мая приняли участие почти 700 тыс. человек
Новости Украины Николаев9 Мая
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь