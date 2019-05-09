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В Миколаєві чоловік намагався кинути димову гранату у натовп

Новини » Надзвичайні події    09.05.2019 - 18:55
В Миколаєві чоловік намагався кинути димову гранату у натовп
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На чоловіка складено протокол за "Дрібне хуліганство"

У Миколаєві в четвер, 9 травня, на перетині вулиць Соборна та Потьомкінська невідомий чоловік намагався кинути димову гранату у людей, які йшли колоною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що правоохоронці затримали чоловіка. Прибувші на місце експерти ідентифікували, що предмет, який чоловік намагався кинути у натовп, виявився армійською димовою гранатою РДГ 2б.

"Правоохоронці відносно 32-річного порушника склали протокол за ст.173 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Дрібне хуліганство", та провели профілактичну бесіду із чоловіком", - заявили в Нацполіції.

Також правоохоронці розповіли, що було складено 3 адміністративні протоколи за ознаками статті 173-3 КУпАП "Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки", а ще за декількома випадками проводиться перевірка.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що під час акцій 9 травня зареєстрували 2 справи за "хуліганство". Речник Національної поліції України Ярослав Тракало заявив, що перше провадження за статтею "хуліганство" було зареєстровано вранці близько села Новоселівка, а друге провадження за статтею "хуліганство" правоохоронці зареєстрували у Дніпрі, де невідомі кинули чернову фарбу під час руху колони людей.

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