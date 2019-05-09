Во время акций 9 мая зарегистрировали 2 дела за "хулиганство"

Фото: Ярослав Тракало (facebook.com/Iaroslav Trakalo)

Оба случая зарегистрированы в Днепропетровской области

Во время массовых мероприятий в Украине 9 мая зарегистрировано два дела по статье "хулиганство". Об этом сообщил представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, передает корреспондент РБК-Украина.

"Что касается других правонарушений, связанных с массовыми мероприятиями, то имеем 2 ЕРДР по части 2 статьи 296 УК - хулиганство, совершенное группой лиц. Еще одно производство зарегистрировано по статье 263 УКУ "незаконное обращение с оружием" в Одессе, где на Аллее Славы во время мероприятий задержан мужчина, который пытался пройти в толпу людей с кастетом", - сообщил пресс-секретарь

Спикер добавил, что первое производство по статье "хулиганство" было зарегистрировано утром около села Новоселовка.

"На автодороге "Кривой рог – Днепр" около 10 человек забросали камнями два автобуса. К счастью, никто из пассажиров не пострадал", - рассказал Тракало и отметил, что эти автобусы двигались в направлении Днепра.

Второе производство по статье "хулиганство" правоохранители зарегистрировали в Днепре, где неизвестные бросили чернову краску во время движения колонны людей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в массовых акциях 9 мая приняли участие почти 700 тыс. лиц. По словам пресс-секретаря Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, масштабные акции в День победы над нацизмом во Второй мировой войне прошли в Киеве, Одессе, Днепре и Запорожье.