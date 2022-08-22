У Миколаєві та Харкові під час повітряної тривоги прогриміли вибухи
У Миколаєві та Харкові в ніч на 22 серпня було чутно звуки вибухів. У містах оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
"У Миколаєві та Харкові пролунали вибухи", - зазначили журналісти.
Громадяни повинні негайно пройти в укриття та не наражати себе і свої близьких на небезпеку.
Виходити зі сховищ можна лише після сигналу про відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, ввечері 21 серпня у Миколаєві було чутно звуки вибухів. Проте, повітряну тривогу в місті не оголошували.
До слова, окупанти використовують по Миколаєву нетипову зброю - зенітно-ракетні системи С-300. Саме тому обстріл приносить місту сильні руйнування.
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