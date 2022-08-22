ua ru
Пн, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Миколаєві та Харкові під час повітряної тривоги прогриміли вибухи

Новость на русском →
Понеділок 22 серпня 2022 03:45
У Миколаєві та Харкові під час повітряної тривоги прогриміли вибухи Фото: У Миколаєві та Харкові прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Миколаєві та Харкові в ніч на 22 серпня було чутно звуки вибухів. У містах оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"У Миколаєві та Харкові пролунали вибухи", - зазначили журналісти.

Громадяни повинні негайно пройти в укриття та не наражати себе і свої близьких на небезпеку.

Виходити зі сховищ можна лише після сигналу про відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, ввечері 21 серпня у Миколаєві було чутно звуки вибухів. Проте, повітряну тривогу в місті не оголошували.

До слова, окупанти використовують по Миколаєву нетипову зброю - зенітно-ракетні системи С-300. Саме тому обстріл приносить місту сильні руйнування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Миколаїв Війна Росії проти України
NEWS
У Зеленського спрогнозували нові пропозиції переговорів від РФ і назвали причину
У Зеленського спрогнозували нові пропозиції переговорів від РФ і назвали причину
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам