Во Львовской области микроавтобус сбил семилетнюю девочку

Авария произошла в 17 часов 45 минут вечера на автодороге Киев-Чоп

В городе Стрый (Львовская область) водитель микроавтобуса сбил семилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Так, авария произошла в 17 часов 45 минут вечера на автодороге Киев-Чоп.

Водитель микроавтобуса "Фольксваген" совершил наезд на семилетнюю девочку-пешехода, местную жительницу. В результате наезда ребенок был госпитализирован в реанимацию.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что 21 июля в Ровно военные попали в ДТП, в результате чего погиб один человек.

ДТП произошло чи на улице Макарова, где автомобиль Volkswagen Т4, в котором были военные, по неизвестным причинам въехал в припаркованный на краю проезжей части грузовой автомобиль DAF с прицепом.