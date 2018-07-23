У Миколаєві автомобіль збив жінку на пішохідному переході

Жінку, яка постраждала в ході аварії, госпіталізували

У Миколаєві сьогодні, 23 липня 2018 року, автомобіль збив жінку на пішохідному переході. Про це повідомляє місцеве видання "Новини N".

Як повідомляється, аварія сталася на перетині вулиць Театральної (Васляєва) та Миколаївської, де автомобіль ВАЗ-2108 збив жінку.

Як повідомляється, автомобіль рухався з боку по вул. Космонавтів по вул. Миколаївській і перед перехрестям з вулицею Театральною збив жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Жінку госпіталізували.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області мікроавтобус збив семирічну дівчинку.