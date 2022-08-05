Николаев закроют на выходные: кто сможет уехать из города

Николаев на выходных закроют на въезд и выезд. Однако жители, имеющие билеты на поезд, смогут покинуть город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича в Telegram .

"Наш город будет закрыт на въезд и выезд, но если у вас заранее были куплены билеты на поезд из Одессы или другого города, вы сможете выехать", - объяснил городской голова.

Он добавил, что для выезда необходимо на блокпосте показать билет и личные документы.