Николаев закроют на выходные: кто сможет уехать из города
Николаев на выходных закроют на въезд и выезд. Однако жители, имеющие билеты на поезд, смогут покинуть город.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича в Telegram.
"Наш город будет закрыт на въезд и выезд, но если у вас заранее были куплены билеты на поезд из Одессы или другого города, вы сможете выехать", - объяснил городской голова.
Он добавил, что для выезда необходимо на блокпосте показать билет и личные документы.
Напомним, что Николаев вводит затяжной комендантский час с 23:00, который продлится включительно до 05:00 понедельника, 8 августа.
При этом общественный транспорт в городе на выходных не будет курсировать.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.